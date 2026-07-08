Der Sommer ruft! Ab Montag (13. Juli) gelten im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz (Birkfelder Straße 25) bis 11. September 2026 andere Öffnungszeiten. Von Montag bis Donnerstag hat das Büro künftig von 8 bis 14 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns!