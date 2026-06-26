Seinen Anfang nimmt das Leitsystem, das künftig Radlerinnen und Radler in der Innenstadt orientieren soll, am Fahrradring in der Grazer Innenstadt. 47 Taferln mit Richtungs- und Entfernungsangaben werden dort schon ab Anfang Juli die Räder auf ihrem Weg durch die Stadt weisen. Die neuen Tafeln sollen größer und besser lesbar sein als die bisherigen Schilder. Ergänzt wird das System durch die blauen Bodenmarkierungen, die schon seit Herbst 2025 schrittweise umgesetzt werden.

Die Idee für das Leitsystem ist Teil der Radoffensive. Die hat die Schwarz-Blaue Stadtkoalition schon 2020 beschlossen. Das System wurde auch gemeinsam von Stadt und Land entwickelt und soll für eine einheitliche Orientierung über die Stadtgrenzen hinaus sorgen. Der Radring wird dabei nur der Anfang sein. In den kommenden Jahren steht die schrittweise Beschilderung weiterer Hauptrouten in Graz auf dem Plan.

So werden die neuen Leittafeln aussehen © Stadt Graz

Neben der Orientierung sollen die Taferln und Markierungen auch zu mehr Sicherheit und Barrierefreiheit beitragen. „Das Leitsystem soll Orientierung intuitiv vermitteln. Die blauen Bodenmarkierungen machen den Innenstadtradring und die im Uhrzeigersinn durchnummerierten Hauptradrouten besser lesbar und erleichtern besonders Kindern, älteren Menschen und Neueinsteigern die Navigation“, kommentiert Stefan Bendiks vom Grazer Architekturbüro Artgineering, das die Radoffensive geplant hat.

Die Kosten für die neue Beschilderung entlang des Fahrradrings liegen bei etwa 5.000 Euro, teilt das Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit. „Gute Radinfrastruktur bedeutet nicht nur sichere Radwege, sondern auch eine Orientierung, die auf den ersten Blick funktioniert“, so Schwentner. Die Finanzierung der Radoffensive teilen sich Stadt und Land halbe-halbe.

Entlang des Grazer Fahrradrings werden in einem ersten Schritt 47 Tafeln angebracht © Stadt Graz

Mit Leitsystemen für unterschiedliche Verkehrsmittel hat Graz eine bewegte Geschichte. 25 Jahre vergingen zwischen Idee und Umsetzung des Fußgängerleitsystems. Am Ende kostete das Projekt grob eine halbe Million Euro. Ein Parkleitsystem, das Autofahrern die Suche nach einem Parkplatz erleichtern soll, scheiterte vergangenen Donnerstag im Grazer Gemeinderat, obwohl scheinbar über alle Fraktionen hinweg Einigkeit über dessen Notwendigkeit besteht. Das Radleitsystem konnte als Teil des größeren Masterplans Radoffensive 2030 umgesetzt werden.