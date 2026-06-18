Alle streckten das grüne Kärtchen in die Höhe: Ja, die Stadt Graz soll ein Parkleitsystem bekommen. Die Spitzenkandidaten sämtlicher Parteien waren sich bei der Wahldiskussion der Kleinen Zeitung vergangenen Montag einig. Die Chancen standen gut, dass der Gemeinderat an diesem Donnerstag den Grundsatzbeschluss dafür fassen wird. Einstimmig, wie bereits im vorgelagerten Fachausschuss in der Vorwoche. Nach vielen Jahren, in denen man sich in der Diskussion über eine an sich simple Sache im Kreis gedreht hatte, wollte man nun endlich in die Gänge kommen.

Es sollte anders kommen. „Ich bin ziemlich grantig, dass man hier eine gute Idee mit den Füßen tritt“, sagt Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) am Ende der Gemeinderatsdebatte. Grünen-Gemeinderat Christian Kozina-Voit schüttelte den Kopf: „Im Ausschuss wurde etwas erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht.“ Kurz: Keine Einstimmigkeit, sondern wieder derselbe Konflikt entlang der altbekannten Linie: Koalition da, ÖVP dort. Das Parkleitsystem ist weiter ein Politikum.

Das Parkleitsystem steht und fällt mit den Daten der Garagenbetreiber

Hohensinner brachte das Stück zwar wie geplant ein, Kozina-Voit stellte im Namen der Koalition aber einen Abänderungsantrag. Inhaltlicher Knackpunkt: Bekommt die Stadt die Daten der Tiefgaragenbetreiber, wie viele Plätze bei ihnen gerade frei sind, und das in Echtzeit oder nicht? Das ist die Grundvoraussetzung für alles, da holte sich aber bereits Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) vor zwei Jahren eine Abfuhr von den Garagenbetreibern.

Jetzt sagt Hohensinner: Ja, es gab Gespräche unter anderen mit Kastner und der List-Gruppe, die mehrere Tiefgaragen betreibt. Die decken gemeinsam rund 30 Prozent aller Stellplätze im Zentrum ab und würden ihre Daten ins städtische System einspeisen, warten auf den Grundsatzbeschluss. Den gibt es aus ÖVP-Sicht nun aber nicht. „Das ist entlarvend, ihr wollt das Parkleitsystem nicht, weil ihr das Auto zum Hassobjekt macht“, so Hohensinner in Richtung Grüne.

Eine App-Lösung wollen alle, bei Stelen ist die Koalition ablehnend

Das wischt Kozina-Voit weg. Aus seiner Sicht gibt es sehr wohl den Grundsatzbeschluss zum Parkleitsystem, nur eben abgeändert. Denn mit Koalitionsmehrheit wurde beschlossen: Das Wirtschaftsressort soll „mit den Garagen-Betreibern Kooperationen zur Nutzung aktueller und standortbezogener Daten für eine öffentliche Web-Anwendung aufbauen“. Die 30 Prozent sind der Koalition zu wenig.

Ob es in einem zweiten Schritt zu einer App-Lösung auch große Stelen an strategisch wichtigen Stadteinfahrten gibt, bleibt offen. Im abgeänderten Antrag ist davon keine Rede mehr. Aus Sicht der Koalition ist das teuer und überholt, aus Sicht der ÖVP eine Werbung mit Mehrwert für die Innenstadt.

Graz beschließt Fixplatzgarantie in Kinderbetreuung ab 2030 – aber noch ohne konkreten Schritte

Mehr Einigkeit herrschte im Gemeinderat bei anderen Punkten: Gegen die Petition der KPÖ für den Erhalt der ÖBB-Betriebsführungszentrale in Graz stimmten nur die Neos. Deren Antrag auf eine Fixplatzgarantie in der Kinderbetreuung wurde von allen Parteien angenommen. Jetzt müssen die zuständigen Stellen prüfen, wie man das bis 2030 umsetzen könnte.