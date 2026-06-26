Politik bewegt und Politiker müssen sich bewegen können. Deshalb verfügen Gemeinden und Städte in der Regel über einen gewissen Fuhrpark, der neben Nutzfahrzeugen – etwa für Einrichtungen wie einen Wirtschaftshof – auch Fahrzeuge für die Berufspolitiker vorsieht. Und genau darüber wurde bei der gestrigen Gemeinderatssitzung in Fürstenfeld debattiert.

Denn die Stadtgemeinde will drei neue Fahrzeuge leasen. Zumindest zwei davon stoßen negativ auf: „Dass der Wirtschaftshof und die Stadtgemeinde Dienstautos brauchen, ist selbstverständlich und dagegen haben wir nichts. Aber warum müssen es ausgerechnet zwei BMW-SUVs sein?“ kritisierte Grünen-Gemeinderat Josef Rauscher.

Ob es um „Prestigeobjekte“ gehe, hakte er nach und führte angesichts zuletzt thematisierter Einkürzungen bei der Geburtenbeihilfe (wir berichteten) aus: „Für Familien hat man kein Geld, aber für Luxus“. Konsequenterweise stimmten die Grüne-Fraktion und Franz Sommer von der Bürgerliste Fürstenfeld gegen den Antrag, neue Dienstfahrzeuge dieser Art anzuschaffen, auch wenn dem Vorhaben damit kein Einhalt geboten werden konnte.

Dankbar für große Dienstfahrzeuge

Bürgermeister Jost empfindet die neuen Autos nicht als Luxus, sondern äußerte große Dankbarkeit, dass man in Fürstenfeld immer „größere Dienstfahrzeuge“ habe. Für ihn stehe Sicherheit an erster Stelle und die würden BMWs, wie die beiden Hybridfahrzeuge, die man leasen wolle, eher bieten als andere Marken. Zudem hob das Stadtoberhaupt hervor, dass man mit der Firma Gady, von der die Fahrzeuge kommen sollen, seit Jahren eine gute Kooperation habe und die geplanten Leasingverträge „eine sehr günstige Geschichte“ seien.

Dem Bürgermeister Franz Jost geht es bei der Wahl der Autos um Sicherheit © KLZ / Livia Steiner

In Zahlen ausgedrückt handelt es sich um Leasingangebote für gerade einmal sechs Monate, mit einer monatlichen Rate von 226,47 Euro für den geplanten BMW X1 X-Drive25e und einer monatlichen Rate von 436,68 Euro für den gewünschten BMW X5 X-Drive50e. Die Gesamtkosten für das erste Fahrzeug belaufen sich damit auf 43.734,58 Euro, für das zweite Fahrzeug auf 89.367,47 Euro. Vertragsnehmer ist übrigens in beiden Fällen der Bürgermeister, der zum Schluss noch die Kollegen im Gemeinderat adressiert: „Jeder hat die Möglichkeit, diese Fahrzeuge nach sechs Monaten sehr günstig herauszukaufen“.

Rund 500 PS hat der Plugin-Hybrid von BMW – „Luxus“ findet das Gemeinderat Josef Rauscher von den Grünen (Beispielbild) © AP/BMW

Hartberg fährt anders

Dass der Bürgermeister sich mit einem solchen Auto wie dem größeren der beiden BMWs in „guter Gesellschaft“ befindet, zeigt ein Bericht der Kleinen Zeitung über Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner, der ebenfalls ein Faible für große bayerische Dienstfahrzeuge zu haben scheint. In der Oststeiermark jedoch geben sich andere Gemeinden wie Hartberg durchaus bescheidener – und nachhaltiger.

So setzt die Stadtgemeinde Hartberg beispielsweise seit einigen Jahren auf den Ausbau der Elektroflotte, etwa mit E-Pritschenwägen für den Bauhof. Auch ein BMW i3 und ein Renault Zoe gehören in den Fuhrpark. Bürgermeister Marcus Martschitsch selbst nutze sein Recht auf einen Dienstwagen nicht. „Wo es geht und leistbar ist, setzten wir auf Elektroautos. Bei Fahrzeugen, die weiter fahren müssen, kaufen wir Gebrauchtwagen“, sagt er.