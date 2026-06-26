Mehr als 900 Feuerwehrleute messen sich in Griffen
Am 27. Juni findet die 66. Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren in der Marktgemeinde Griffen statt. Die Meisterschaft um den begehrten „Goldenen Helm“ wird in mehreren Kategorien ausgetragen. 89 Mannschaften treten an.
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