Kraft, Körperbeherrschung, Shows und internationale Festivalstimmung: Von 26. bis 28. Juni verwandelt sich der Fitness-Beach am Klopeiner See wieder in eine Bühne für Calisthenics auf höchstem Niveau. Auf der 500 Quadratmeter großen Outdoor-Trainingsanlage direkt am See werden bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die besondere Lage zwischen See- und Bergkulisse macht das Event zu einem sportlichen Höhepunkt mit Urlaubsgefühl.

Am Freitag und Samstag stehen ganztägige Wettkämpfe, Shows, Challenges, Gewinnspiele, DJ-Sounds und Sundowner auf dem Programm, am Samstag folgt die Siegerehrung. Sportlich im Mittelpunkt stehen drei Bewerbe: die Freestyle Calisthenics Championships mit 50 internationalen Athletinnen und Athleten, die Südkärntner Push-up Open mit KI-gestützter Bewertung sowie die neue „League of Reps – Summer League“ als internationales Kraftausdauer-Format.

Teilnehmer aus der ganzen Welt reisen an © Street Workout Austria

Teilnehmende reisen aus Marokko, Kolumbien, Italien, Slowenien, Syrien, Finnland, Frankreich, Kroatien, Ungarn, Bulgarien, Luxemburg, Libanon, Ägypten, Lettland, der Türkei und der Ukraine an. Auch aus Österreich ist die Beteiligung stark: Athletinnen und Athleten aus nahezu allen Bundesländern sind vertreten, darunter mehrere Staatsmeister der vergangenen Jahre, die teils auch als Judges und Kampfrichter im Einsatz sind. Damit wird der Klopeiner See erneut zum Treffpunkt einer wachsenden internationalen Community, die Spitzensport, Lifestyle und gemeinsames Training verbindet.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Community. Beim „Community Day“ warten Workshops, Meet & Greets, gemeinsame Trainingseinheiten und Austausch mit internationalen Profis und Judges auf alle, die selbst aktiv werden oder die Szene näher kennenlernen möchten.