Für einen guten Zweck zu lachen, macht doppelt Freude. Diesem Motto ist die Benefizveranstaltung „Schmäh und Kabarett am See“ am Samstag, dem 18. Juli 2026, am „Plaza Beach“ am Klopeiner See gewidmet. Initiatorin und Gastronomin Michaela Höberl holt dafür vier bekannte Gesichter aus dem ORF-Hit „Narrisch guat“ an den Klopeiner See, die sich in den Dienst der guten Sache stellen. Los geht der Spaß um 19.30 Uhr.

Die weibliche Vertreterin der „narrisch guaten“ Runde ist „Bestatterin Herta“, verkörpert von Katrin Winkler-Jandl. Bekannt wurde sie durch die Faschingssitzungen in Völkermarkt, wo sie den Grundstein für ihre erfolgreiche Kabarettkarriere legte. Aus dem Feldkirchner Fasching stammen Walter Vaschauner, der als „Scherzinger Sige“ auftritt, und Peter Kowal. Beide zählen seit Jahren zu den bekannten Gesichtern von „Narrisch guat“. Komplettiert wird das Ensemble von Gesangsparodist Heinz Lagler aus Althofen, der nationale und internationale Stars mit humorvollen Imitationen auf die Bühne bringt.

Katrin Winkler-Jandl als „Bestatterin Herta“ © ORF/Krivograd

Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt dem Caritas-Team „Lebensgestaltung“ für das Projekt „KUGIS“ („Körper und Geist im Sport“) zugute. Unter diesem Namen trainieren Menschen mit Behinderungen regelmäßig in verschiedenen Sportarten, fördern ihre Gesundheit und bereiten sich auf regionale sowie überregionale Sportveranstaltungen vor.