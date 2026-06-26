Drei Landesstraßen im Bezirk Voitsberg stehen im Fokus eines Bauprogramms – die Steiermärkische Landesregierung beschloss, 12,95 Millionen Euro für Landesstraßen flüssig zu machen. Voitsberg profitiert davon durch eine Aufwertung der L 314, der L 340 und der L 348 in den Gemeinden Krottendorf-Gaisfeld, Söding-St. Johann und Voitsberg.

Konkret ist geplant: Die L 314, die Schilcherweinstraße, wird im Bereich Eisenbahnkreuzung Krottendorf saniert – die L 340, Mooskirchnerstraße, bei der Eisenbahnkreuzung Söding sowie die L 348, Teigitschgrabenstraße, bei der Eisenbahnkreuzung Gaisfeld. Die Arbeiten werden bis zum Frühjahr 2027 fertiggestellt.

Klaudia Stroißnig und Manuela Khom © StVP

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom betont: „Mit den beschlossenen Straßenprojekten arbeiten wir kontinuierlich daran, die Steiermark und unseren Bezirk Voitsberg zu stärken und leistungsfähig zu gestalten.“ Landtagsabgeordnete Klaudia Stroißnig bekräftigt: „Mit diesen Investitionen wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Erreichbarkeit im Bezirk zu verbessern.“