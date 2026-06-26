Eine neue Vizebürgermeisterin wurde bei der Sitzung des Gemeinderats Judenburg am Donnerstag gewählt. Insgesamt sieben Stunden, bis Mitternacht, tagen die Mandatarinnen und Mandatare bei schwülen Temperaturen im Rathaus. Exakt acht Minuten dauert die Wahlhandlung: Die FPÖ brachte einen neuen Wahlvorschlag für die Funktion der Vizebürgermeisterin ein. Wie berichtet kam es innerhalb der Freiheitlichen zu Streitigkeiten: Die bisherige Vizebürgermeisterin Birgit Heim trat nach einer internen Revolte gegen sie aus der Partei aus, bleibt als parteifreie Mandatarin aber im Gemeinderat.

Der Wahlvorschlag der FPÖ fällt auf Silvia Klingsbigl. Die 25 Gemeinderäte stimmen in einer geheimen Wahl ab. Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ) verkündet das Wahlergebnis: 10 der 25 Mandatare wählen Klingsbigl zur Vizebürgermeisterin. Damit gilt sie als gewählt, eine Stimme hätte in diesem Fall bereits ausgereicht.

Klingsbigl nimmt die Wahl natürlich an und spricht erste Worte als gewählte Vizebürgermeisterin. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir ihre Stimme gegeben haben, und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.“ Nach der Gemeinderatswahl im Vorjahr gingen SPÖ und FPÖ eine Koalition ein, diese wurde vonseiten der Freiheitlichen wie berichtet vor einigen Wochen aufgekündigt.

Zünglein an der Waage

Die SPÖ hält 12 von 25 Mandaten in Judenburg. Zünglein an der Waage ist die nun parteifreie Birgit Heim, die den Sozialdemokraten mit ihrer Stimme Mehrheiten beschaffen kann. Auch sie richtet sich nach der Wahl ihrer Nachfolgerin an den Gemeinderat: „Ich verabschiede mich aus dem Stadtamtsgremium, ich bleibe aber im Gemeinderat und werde weiterhin konstruktiv für Judenburg arbeiten.“ Und sie lädt die „Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, ÖVP, Liste Jung, KPÖ und Grünen auf einen kleinen Umtrunk“ ein. Die FPÖ wird, wenig verwunderlich, nicht eingeladen.

Diese Änderungen bedingen auch Neuwahlen in den Ausschüssen. Außerdem wurde im Vorfeld bereits bekannt, dass es zu einigen Umstrukturierungen kommen wird, auch was (bezahlte) Funktionen angeht (wir berichteten). Kurz zusammengefasst: Der Wirtschaftsausschuss wurde abgeschafft, Peter Schilling (FPÖ) ist indes Referent für Wirtschaft und Beteiligungen. Abberufen wurde der Digitalisierungsreferent David Schaffer (FPÖ), dafür gibt es mit Peter Amon (ÖVP) einen neuen Agrarreferenten. Birgit Heim bleibt Vorsitzende des Verkehrsausschusses.

Zur Abberufung von David Schaffer sagt die neue Vizebürgermeisterin: „Es entsteht der Eindruck, dass politische Vereinbarungen dafür ausschlaggebend sind.“ Schaffer habe gute Arbeit geleistet. Daraufhin kontert ein ansonsten eher für seine Besonnenheit bekannter Thorsten Wohleser, Vizebürgermeister SPÖ: „Liebe Silvia, das ist echt nicht in Ordnung!“ Man habe ausgemacht, über den Sommer weitere Details in dieser Sache zu besprechen und es sei vereinbart, dass das Thema Digitalisierung weiterhin von der FPÖ betreut werden soll.

„Kein Kasperltheater“

Bürgermeisterin Elke Florian findet klare Worte: „Ich bitte wirklich alle Anwesenden dringlich zu beachten, dass dieses Haus ein ernstzunehmendes Gremium ist. Wir sind kein Kasperltheater!“ Außerdem sagt sie: „Wir diskutieren Stunden über Ausschüsse, die vorbesprochen sind – und dann bei wichtigen Themen wie einem Budget von 40 Millionen Euro und anderen Verantwortlichkeiten zehn Minuten?“ Die Bürgermeisterin hofft jedenfalls, dass man sich künftig nicht in „politischen Befindlichkeiten verzettelt“ und sich der Gemeinderat „auf die wesentlichen Dinge“ konzentriert.

Zu diesen wesentlichen Dingen gehören an diesem Tag beziehungsweise in dieser Nacht etwa der Nachtragsvoranschlag. Das Budget entwickelt sich in eine positive Richtung, wie bei der Sitzung berichtet wird. Aber auch die Umstrukturierungen beim Jugendzentrum, Investitionen ins Erlebnisbad oder die Auftragsvergabe der Bauleistungen, die Sanierung der Burggasse betreffend, stehen auf der Tagesordnung.