Die stärkste italienische Gewerkschaft CGIL hat einen Streik gegen die geplante Verlagerung von Teilen der Produktion des japanischen Pharmaunternehmens Takeda von Pisa nach Wien angekündigt. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen im Zuge der Verlagerung 67 Leiharbeitskräfte ihre Beschäftigung verlieren. Für Montag kündigte die CGIL einen ersten Streiktag mit achtstündigen Arbeitsniederlegungen in allen Schichten sowie einer Kundgebung vor dem Werk an.

Der CGIL-Verband forderte das Unternehmen auf, die Verlagerung von Produktionsaktivitäten nach Wien zu stoppen. Die Entscheidung werde den Standort in der italienischen Region Toskana schwächen und könne langfristig schwerwiegende Folgen für die gesamte Belegschaft haben, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag. Zudem verlangt der Gewerkschaftsverband die Rücknahme der Kündigungen sowie die Aufnahme von Verhandlungen über mögliche Alternativen.

Keine konkrete Zahl

Der Takeda-Standort in Wien ist selbst von einem Stellenabbau betroffen. Die „Presse“ berichtete am Dienstag, dass rund 200 Stellen wegfallen könnten. Betroffen sei vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung zu Biologika. Zur APA hieß es vom Unternehmen, dass weniger als 200 Stellen wegfallen würden. Eine konkrete Zahl könne man aber nicht nennen, weil der Prozess noch laufe, so Takeda. Gespräche für einen Sozialplan laufen.