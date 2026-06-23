Der weltweit tätige japanische Pharmakonzern Takeda mit Schwerpunkt auf verschreibungspflichtigen Arzneimittel soll rund 200 Stellen in Österreich streichen. Das berichtet „Die Presse“ am Dienstag (online). Betroffen sei vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung zu Biologika in Wien. Verhandlungen für einen Sozialplan sind im Gange.

Managerin Kim: „Wachstum verbessern“

Eine Bestätigung vom Unternehmen liegt noch nicht vor. Hintergrund des Stellenabbaus sind strategische Überlegungen im Zuge eines Chefwechsels. Beim japanischen Konzern hat im Juni die Managerin Julie Kim den Vorstandsposten übernommen. Sie strebe danach, die „Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das langfristige Wachstum zu verbessern”. „Im Rahmen dieser Transformation überprüft das Unternehmen seine Prozesse und Organisationsstruktur”, heißt es von Takeda. Beschäftigt seien bei Takeda in Österreich mehr als 4000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Österreich bleibe ein wichtiger Standort. In Wien würden die Forschungsaktivitäten fortgesetzt. Von Wien aus werden Patienten in 100 Ländern weltweit versorgt, heißt es von Takeda.

Konsequenzen für Labor in Aspern

Konsequenzen wird der Schritt allerdings für ein geplantes Life-Sciences-Labor in der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk haben, in das zuvor eine Millioneninvestition geflossen war - mit Unterstützung der Kommunalpolitik. Der Bau wurde im Mai fertiggestellt. Auf 25.000 Quadratmetern hätten 250 Forscherinnen und Forscher an neuen Therapien in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten arbeiten sollen, hieß es zunächst. Nun ist es zweifelhaft, dass das Labor von Takeda überhaupt in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen wolle die Räumlichkeiten und Laborinfrastruktur untervermieten bzw. bestenfalls an ein Unternehmen aus der Life-Sciences-Branche übergeben.