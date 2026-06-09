Plasma kann nicht künstlich hergestellt werden. Das macht es zu einer knappen und unverzichtbaren Ressource. Gleichzeitig werden plasmabasierte Medikamente für Menschen mit schweren und komplexen Erkrankungen benötigt, je nach Krankheitsbild können für die Behandlung einer einzelnen Person zahlreiche Plasmaspenden pro Jahr notwendig sein. Hinzu kommt, dass die Herstellung plasmabasierter Medikamente zwischen sieben und zwölf Monate dauern kann. Gerade weil der medizinische Fortschritt den Bedarf an plasmabasierten Therapien erhöht, gewinnt die regelmäßige Spendenbereitschaft weiter an Bedeutung.

In Kärnten betreibt „BioLife“ zwei Plasmazentren: Das Zentrum in Klagenfurt wurde im Sommer 2020 eröffnet, der Standort Villach im Sommer 2024. Aktuell schwankt die Zahl der aktiven Spender im Raum Kärnten zwischen rund 400 und 1000 Personen pro Monat. „Kärnten hat bei der Plasmaspende großes Potenzial. Jetzt geht es darum, dieses Bewusstsein in der Region weiter zu stärken“, sagt Julia Knittel, Managerin des „BioLife“-Plasmazentrums in Kärnten, in einer Pressemitteilung von „BioLife“.

Österreichweit erholt sich das Spendenvolumen nach den Rückgängen während der Pandemie erst schrittweise. „Ohne die kontinuierliche Bereitschaft freiwilliger Spenderinnen und Spender wäre die Behandlung zahlreicher Patientinnen und Patienten nicht möglich. Die Plasmaspende ist ein etabliertes und streng kontrolliertes Verfahren, das für gesunde Menschen gut verträglich ist und einen direkten Beitrag zur medizinischen Versorgungssicherheit in Österreich leistet“, erklärt Matthias Glantschnig, Ärztlicher Leiter der „BioLife“-Plasmazentren in Kärnten.

Plasmaspende als Wirtschaftsfaktor

Die Plasmaspende ist auch ein bedeutender Faktor für den Gesundheits- und Wirtschaftsstandort. Entlang der Wertschöpfungskette sind österreichweit mehr als 10.600 Menschen tätig. Jährlich werden hier rund sieben Millionen Liter Plasma verarbeitet, das entspricht etwa zwölf Prozent der weltweiten Kapazität. Die gesamte Plasmawirtschaft trage laut „BioLife“ rund 1,3 Milliarden Euro zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt bei. Aber: Europa sei weiterhin zu über 40 Prozent auf Plasmaimporte aus den USA angewiesen. Regionale Spendenstrukturen würden daher einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Versorgungssicherheit langfristig zu stärken und die Rolle Österreichs als Standort für plasmabasierte Therapien abzusichern.

„Österreich hat sich in der Plasmaaufbringung und -verarbeitung über viele Jahre eine starke Position erarbeitet. Damit plasmabasierte Therapien auch künftig verlässlich verfügbar bleiben, braucht es eine stabile Spendenbasis und Rahmenbedingungen, die Versorgungssicherheit und Standortqualität gleichermaßen stärken“, sagt Elisabeth Maier, Managerin des „BioLife“-Plasmazentrums Salzburg. In Klagenfurt hat das Plasmazentrum in der Lichtenfelsgasse 1-3 von Montag bis Freitag von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. In Villach steht das Zentrum in der Postgasse 2, hat dort montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.