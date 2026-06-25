Freuen Sie sich auf spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar!

Highlights

Safari im weltberühmten Serengeti-Nationalpark mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur

Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis

Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region mit beeindruckenden Tierbegegnungen

Besuch des Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt

Authentische Begegnungen mit den Hadzabe und Datoga am Lake Eyasi und Einblicke in die kulturelle Vielfalt Tansanias

Erholung auf der Gewürzinsel Sansibar

Angebot

Flug mit „Ethiopian“ Wien- Kilimanjaro/Sansibar-Wien

Safari und Jeep-Safari lt. Programm

Inlandsflug

4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm

6 x Nächtigung/Halbpension im Boutique-Hotel Villa Kiva auf Sansibar

Springer-Reisebegleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 11. bis 24. Jänner 2027

Preis: 4.650 Euro im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro

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