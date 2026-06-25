Freuen Sie sich auf spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar!
Highlights
- Safari im weltberühmten Serengeti-Nationalpark mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur
- Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis
- Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region mit beeindruckenden Tierbegegnungen
- Besuch des Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt
- Authentische Begegnungen mit den Hadzabe und Datoga am Lake Eyasi und Einblicke in die kulturelle Vielfalt Tansanias
- Erholung auf der Gewürzinsel Sansibar
Angebot
- Flug mit „Ethiopian“ Wien- Kilimanjaro/Sansibar-Wien
- Safari und Jeep-Safari lt. Programm
- Inlandsflug
- 4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm
- 6 x Nächtigung/Halbpension im Boutique-Hotel Villa Kiva auf Sansibar
- Springer-Reisebegleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 11. bis 24. Jänner 2027
Preis: 4.650 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro
Zurück zu allen Reiseangeboten
Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.