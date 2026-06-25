Großer Erfolg für das Borg Feldbach: Das Oberstufenteam holte sich bei den SchulOlympics in Linz den Bundesmeistertitel im Ultimate-Frisbee (Mixed).

Nach der Qualifikation durch den Sieg beim steirischen Landesschulcup startete das südoststeirische Team souverän ins Turnier. In der Gruppenphase konnten Salzburg, Tirol und Oberösterreich jeweils klar mit 13:3 besiegt werden. Am zweiten Tag fixierten die Schülerinnen und Schüler mit einem deutlichen 13:1 gegen Kärnten den ersten Platz in der Gruppe.

Im Finale kam es erneut zum Duell mit Wien. „In einem spannenden und hochklassigen Spiel setzte sich das Team des Borg Feldbach denkbar knapp mit 8:7 durch und sicherte sich damit den Bundesmeistertitel“, freut man sich an der Schule. Als besonderes Highlight wurde das Team zusätzlich als fairste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet und gewann die „Spirit of the Game“-Wertung.