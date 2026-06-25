Die „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ feiert diese Woche 30 Jahre. Seit 19 Jahren wirkt Iris Absenger-Helmli als zentrale Schnittstelle des Netzwerks. Sie wohnt in der Südsteiermark, meint aber: „Ich hab die Oststeiermark mittlerweile in meiner DNA.“

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