Die „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ feiert diese Woche 30 Jahre. Seit 19 Jahren wirkt Iris Absenger-Helmli als zentrale Schnittstelle des Netzwerks. Sie wohnt in der Südsteiermark, meint aber: „Ich hab die Oststeiermark mittlerweile in meiner DNA.“
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30 Jahre Energieregion Weiz-Gleisdorf
Sie verhilft zwölf Gemeinden zu ihren Träumen
Interview. Seit 30 Jahren verbindet die „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ zwölf Gemeinden mit einem gemeinsamen Ziel: die Region noch lebenswerter zu gestalten. Seit 19 Jahren wirkt Iris Absenger-Helmli als zentrale Schnittstelle des Netzwerks.