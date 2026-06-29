LIVE DABEI BEI DER SUNSHINE HOCKEY LEAGUE 2026

Die Sunshine Hockey League geht in ihre zweite Saison und bringt auch im Sommer 2026 hochklassiges Eishockey nach Kärnten. Acht Teams aus Österreich und Slowenien kämpfen um den Titel und sorgen mit einem einzigartigen Spielmodus für spektakuläre Begegnungen und beste Unterhaltung auf dem Eis. Die Vorrundenspiele finden im HTC Ferlach statt, ehe die besten vier Teams am Finalwochenende in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt um den Meistertitel spielen. Die Liga hat sich bereits bei ihrer Premierensaison als Fixpunkt im sommerlichen Eishockeykalender etabliert und begeistert Fans mit Tempo, Emotionen und zahlreichen bekannten Spielern.



Gewinnen Sie jetzt 5 x 2 Sitzplatzkarten für die Spiele der Sunshine Hockey League und erleben Sie die Action live vor Ort.



Teilnahmeschluss: Die Teilnahme ist jeweils bis 2–3 Tage vor dem gewählten Spieltermin möglich.

Weitere Informationen unter https://www.sunshine-hockey.com/