Der Kultursaal im Schulzentrum Edelschrott hat sich in eine Savanne verwandelt. Wo sonst Schülerinnen und Schüler Sport treiben, tummeln sich derzeit Löwen, Giraffen, Zebras und Erdmännchen. In den letzten Tagen haben die Kinder der Musikvolksschule Edelschrott intensiv für die Premiere ihres Musicals „Tuishi pamoja“ geprobt. Der Titel bedeutet in der ostafrikanischen Sprache Swahili „Wir wollen zusammen leben“. Auf der Bühne erzählen die Kinder eine Geschichte über Vorurteile, Freundschaft und Toleranz.

Die Herden des Giraffenkinds Raffi und des kleinen Zebras Zea können einander nämlich seit Jahren nicht ausstehen. Ein Angriff der Löwen bewirkt jedoch ausnahmsweise etwas Gutes. Ob sich die Giraffen und Zebras schließlich anfreunden können, erfahren die Besucherinnen und Besucher des Musicals am Freitag, dem 26. Juni, ab 15 Uhr im Kultursaal Edelschrott.

Langjährige Direktorin geht in Pension

„Die Kinder sind motiviert und mit viel Freude dabei. Man merkt bei allen Proben und Aufführungen, dass ihnen die Musicals Spaß machen“, freut sich Gabriele Bernsteiner. Für sie ist es das letzte Musical in ihrer Funktion als Direktorin. Sie war 13 Jahre lang an der MVS Edelschrott und neun Jahre lang an der VS Hirschegg als Schulleiterin tätig und geht am 1. September 2026 in Pension. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Arbeit mit den Kindern ist das Schönste an meinem Beruf und die Schule war für mich immer eine Energietankstelle“, sagt Bernsteiner.

40 Jahre im Dienst der Schule

Abgesehen von einem Jahr in Karenz war die Edelschrotterin 40 Jahre ununterbrochen im Schuldienst tätig. In dieser Zeit bewältigte sie Herausforderungen wie die Coronapandemie und erlebte viele Höhepunkte, darunter zahlreiche Musicals und erfolgreiche Schulveranstaltungen. „In all den Jahren hatte ich in Edelschrott und Hirschegg stets tolle Kolleginnen, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen konnte sowie ein gutes Einvernehmen mit den Eltern und Schulerhaltern“, ist Bernsteiner dankbar.

Im Anschluss an die Aufführung des Musicals am Freitag lädt der Elternverein alle Eltern und Freunde der Schule zum Sommerfest am Sportplatz der Stocksporthalle ein. Bei dieser Gelegenheit wird Gabriele Bernsteiner feierlich verabschiedet und das Ende des Schuljahres gefeiert. „Wir freuen uns darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen und einen schönen Nachmittag mit euch zu verbringen!“, lädt die Schulgemeinschaft ein.