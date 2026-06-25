Die Drohung war äußerst perfide: „Ich werde der Polizei und der Kinder- und Jugendhilfe erklären, dass du Alkohol konsumierst, damit dir die Kinder abgenommen werden.“ Mit dem Hinweis auf angebliche Betreuungsmissstände schüchterte ein Grazer seine damalige Lebensgefährtin ein, diese befürchtete eine mögliche Kindesabnahme.

Die Drohung war nicht die einzige strafrechtliche Tat in der Beziehung. Staatsanwältin Viktoria Schreyer wirft dem Mann am Straflandesgericht zudem vierfache Körperverletzung vor. An einem Tag warf der Angeklagte eine Puppe nach der Frau, sie erlitt Hämatome. Schlimmer noch, wenig später. Der Mann würgte die Lebensgefährtin derart massiv, dass zunächst noch der Verdacht auf mögliche Lebensgefahr bei ihr bestand. Der Gutachter verneinte.

Körperverletzung und Drohung

Nächster Tattag: Bei einem Streit ums Handy verdrehte der Steirer ihr den Arm, danach fixierte er sie am Bett, fügte ihr Hämatome zu. „Weshalb waren Sie so aggressiv zu Ihrer damaligen Lebensgefährtin?,“ geht Richter Andreas Lenz auf Ursachenforschung. – „Keine Ahnung“, sagt der Angeklagte, „jetzt ist es vorbei. Ich hatte aber danach keinen Kontakt mehr mit ihr.“ – „Und das ist auch gut so. Die Frau hat nämlich Angst vor Ihnen“, sagt der Vorsitzende.

„Ich ließ mir das alles durch den Kopf gehen. Schuldig für alles“, gesteht der Grazer. Er hofft auf alles, „nur keine Freiheitsstrafe“, weil er gerade wieder zurück in die Spur finde.

Für die Vielzahl der Angriffe folgt ein Schuldspruch. Unbedingte Geldstrafe (720 Euro), vier Monate bedingte Haft. „Aufpassen“, warnt der Richter. „In der dreijährigen Probezeit müssen Sie straffrei bleiben und mit der Bewährungshilfe zusammenarbeiten.“ Angenommen.