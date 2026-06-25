Im Gegensatz zum Grazer Flughafen kann man den Wiener Flughafen vom Grazer Stadtzentrum aus direkt erreichen – seit zehn Jahren gibt es die Flixbus-Expressverbindung X96 ab der Girardigasse zum Gate.

Als man am 17. März 2016 den Betrieb der Linie aufnahm, gab es noch vier Kurspaare täglich. Das Angebot wurde bald ausgeweitet. Schon 2017 waren es sieben Kurspaare, heute sind es täglich neun – also 18 Fahrten pro Tag. Die ÖBB bedienen die Strecke sieben Mal täglich als Direktverbindung.

„Wir haben hier in der Steiermark früh erkannt, wie wichtig eine direkte und umstiegsfreie Airport-Verbindung für die Region ist“, sagt Dominik Raithofer, Geschäftsführer der Dr.-Richard-Gruppe in der Steiermark. Das Unternehmen betreibt die Strecke im Auftrag von Flixbus. Raithofer kann auch eine „beeindruckende Bilanz“ vorstellen: Im vergangenen Jahrzehnt legten die Busse auf dieser Strecke stolze 5,4 Millionen Kilometer zurück – „was etwa 135 Erdumrundungen entspricht“, so Raithofer.

Direkte Flughafenverbindungen seien eine wichtige Säule im FlixBus-Netz, betont Daniel Packenius, Geschäftsführer FlixBus Zentraleuropa: „Die Linie X96 zwischen Graz und dem Flughafen Wien zeigt mit ihrer dichten Taktung beispielhaft, welches Potenzial in der Anreise mit dem Fernbus zum Flughafen steckt.“

Auch in Sachen Klimaschutz hat man sich demnächst einen großen Schritt vorgenommen: Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der ersten E-Reisebusse Österreichs zu Beginn dieses Jahres prüft die Dr.-Richard-Gruppe derzeit die nächsten Schritte für den potenziellen Einsatz von E-Bussen auf der Strecke Graz–Flughafen Wien. Größte Herausforderung hierbei sei die enorme Kilometerleistung eines Tagesumlaufs, die höchste Ansprüche an Reichweite und die Ladeinfrastruktur stellt.