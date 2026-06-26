Erfolg für die Caritas Kärnten: Sie zählt mit ihrem Engagement im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu den Top 3 Projekten beim Sonderpreis des Staatspreises „Beruf und Familie“ 2026. Unter knapp 30 österreichweiten Einreichungen und der einzigen aus Kärnten, gelang der zweite Platz. Das Projekt, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, die Angehörige pflegen, zählt damit zu den besten Initiativen Österreichs.

Der Sonderpreis würdigt Initiativen, die Wege aufzeigen, wie Beruf und familiäre Verpflichtungen – in diesem Fall die Pflege von Angehörigen – besser miteinander vereinbar gemacht werden können. Ein Thema, das angesichts des demografischen Wandels und steigender Pflegebedarfe an Bedeutung gewinnt.

Im Zentrum des Caritas-Projekts stehen die Entlastung und Begleitung von Mitarbeitern mit Pflegeverantwortung. Pflege und Beruf gleichzeitig zu bewältigen, bedeutet für viele Betroffene eine enorme organisatorische und emotionale Belastung.

Rasche, unbürokratische Hilfe

Hier setzt die Caritas Kärnten mit ihrem Angebot an. Ein wesentliches Element sind niederschwellige, vertrauliche Anlaufstellen im Unternehmen: Spezielle Ansprechpartner aus dem Bereich Pflege sowie für Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen Mitarbeitern rasch und unbürokratisch. „Das Angebot umfasst die individuelle Beratung zu Pflegeformen und Unterstützungsangeboten, eine allumfassende Hilfe bei bürokratischen Fragen, die Vermittlung von mobilen oder stationären Pflegeplätzen sowie eine enge Begleitung bei psychischen Belastungen“, sagt Marion Auer-Fercher, kaufmännische Geschäftsführerin der Caritas Kärnten.

„Das Projekt geht weit über punktuelle Maßnahmen hinaus. So sorgen gezielte Sensibilisierungsangebote für mehr Bewusstsein im Arbeitsalltag. Interne Kommunikationskanäle wie eine neu installierte Mitarbeiter-App, Intranet-Beiträge oder Lunch & Learn-Formate stellen sicher, dass relevante Informationen und Kontaktdaten leicht zugänglich und jederzeit abrufbar sind“, sagt Dieter Berger, Leiter der Stabsstelle Personal und Organisation.

Auch Führungskräfte eingebunden

Auch Führungskräfte werden eingebunden: Inhalte zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege sind fixer Bestandteil der modularen Führungskräfteausbildung. Ergänzt wird das Paket durch flexible Arbeitszeitmodelle und gesundheitsfördernde Maßnahmen, die auf die individuellen Lebenssituationen der Mitarbeiter eingehen.

Seit mehreren Jahren ist die Caritas Kärnten eine zertifizierte familienfreundliche Arbeitgeberin, Berger unterstreicht, dass hier der „erfolgreiche Weg fortgesetzt wird und der nächste Schritt gesetzt wurde, um das Angebot für Mitarbeiter zu erweitern“. Und Auer-Fercher betont: „Wir gestalten Arbeit so, dass sie zum Leben passt – und das mit Haltung, Herz und Überzeugung.“