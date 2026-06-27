Dieser Verein unterstützt seit 30 Jahren junge Künstlerinnen und Künstler
Vor 30 Jahren wurde der Verein stART gegründet. Als Talenteschmiede für junge Künstlerinnen und Künstler, als soziales Beschäftigungsprojekt und als Galerie machte sich der Verein rund um den Obmann Heinz Bozic weithin einen Namen.
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