„Schreib das Buch, das du selbst lesen willst“, dachte sich Saskia Palla, als ihr in vielen New-Adult-Romanen immer wieder dieselben Muster begegneten. „Es gibt so viele Geschichten in dem Genre, die immer gleich sind“, sagt die 28-Jährige aus Krieglach. Also begann sie, die Geschichten zu schreiben, die sie selbst gerne lesen würde. Hauptberuflich arbeitet Palla als diplomierte Krankenschwester, nebenbei hat sie bereits mehrere Romane veröffentlicht. Das Schreiben sei für sie „ein Ausgleich zum Pflegealltag.“ Wenn sie eine Idee hat, setzt sie sich hin und beginnt zu schreiben.

Schon in der Volksschule habe sie gerne gelesen und geschrieben. Fasziniert habe sie daran, „dass man mit wenigen Worten in eine eigene Fantasiewelt abtauchen kann.“ Beim Schreiben müsse sie „an nichts denken außer an die Geschichte.“

Bücher mit exotischer Kulisse

Die Geschichten ihrer Romanreihe spielen in Australien. Palla war selbst schon mehrmals dort und hat auch Verwandtschaft in Australien: „Für mich gibt es kein schöneres Land.“ Australien biete viel mehr als giftige Tiere und Spinnen, sagt sie. Bei einem der Romane machen die Protagonisten einen Roadtrip durch Australien – Palla hat jeden Platz, der darin vorkommt, selbst besucht. Für ein anderes Buch der Reihe recherchierte sie zu den Aborigines. Das nächste Buch ist bereits in Korrektur, verrät die Autorin.

Palla erzählt in ihren Romanen von der Liebe, aber nicht nur. In ihrem ersten Buch hat einer der Charaktere mit Depressionen zu kämpfen und kürzlich ist ihr erster Gedichtband „Zwischen Sturm und Stille“ erschienen, der sich ausschließlich diesem Thema widmet. Die Krieglacherin habe ihn in ihrer „dunkelsten Zeit geschrieben“, denn auch sie selbst leide an Depressionen. Mit den Gedichten möchte sie sensibilisieren: „Mir ist wichtig, dass andere Menschen das Lesen und sich kurz hineinversetzen können.“