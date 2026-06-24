Dass es um die Brucker Stadtfinanzen schon mal besser bestellt war, ist längst kein Geheimnis mehr. Damit die Kornmesserstadt budgetär wieder einigermaßen auf Kurs kommt, verfolgt die ÖVP-FPÖ-Stadtregierung deshalb seit knapp einem Jahr einen harten Sparkurs und versucht mit Maßnahmen wie dem Teilverkauf von Gemeindewohnungen zusätzliche finanzielle Mittel zu lukrieren.

Auf einen Dringlichkeitsantrag der Grünen hin, den Gemeinderätin Petra Schirnhofer im September einbrachte, sollen nun auch die Bürgerinnen und Bürger verstärkt in diesen Konsolidierungsprozess eingebunden werden. Konkret werden auf der städtischen Website und analog im Bürgerbüro in Form einer Ideenbox Möglichkeiten eingerichtet, Vorschläge und Ideen zu den städtischen Finanzen vorzubringen.

Die ehemalige Vizebürgermeisterin Andrea Winkelmeier (SPÖ), Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP), Gemeinderätin Petra Schirnhofer (Die Grünen) und Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ) (von links) © Stadt Bruck

„Viele Menschen haben gute, alltagstaugliche Ideen, wie Abläufe effizienter werden oder wo Einsparungen möglich sind. Mit der Plattform geben wir ihnen einen Ort, an dem diese Vorschläge gehört und ernsthaft geprüft werden“, betont Schirnhofer dazu. Ihr Ziel sei es, die Stadt nicht nur finanziell zu stärken, sondern auch das Vertrauen zwischen Verwaltung und Bevölkerung weiter auszubauen.

Bevölkerung „aktiv einbinden“

Alle eingereichten Vorschläge werden auf Umsetzbarkeit, rechtliche Rahmenbedingungen und mögliche finanzielle Wirkung geprüft. Geeignete Ideen werden anschließend den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Ähnliche Beteiligungsprojekte gibt es bereits in Graz und Leoben.

Bürgermeisterin Kaltenegger (ÖVP) begrüßt die neue Initiative und sieht darin einen wichtigen Baustein für ein modernes Stadtverständnis. „Bruck an der Mur lebt davon, dass wir Herausforderungen gemeinsam angehen. Die neue Ideenplattform zeigt, dass wir die Bevölkerung aktiv einbinden wollen – nicht nur beim Mitreden, sondern beim Mitgestalten“, so Kaltenegger.