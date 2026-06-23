70 Teams aus ganz Österreich gingen bei der 18. Lions Charity-Rallye in Schladming an den Start. Mit liebevoll gepflegten Oldtimern, eleganten Sportwagen und stilvollen Cabrios machten sich die Teilnehmenden zwei Tage lang auf den Weg durch die Berg- und Naturlandschaft der Region. Der Erlös kam auch heuer wieder karitativen Projekten und Menschen in der Region zugute.

Bei der Siegerehrung im Hotel Waldfrieden wurden die erfolgreichsten Teams geehrt: In der Sportklasse sicherte sich Anton Reithmayr und sein Beifahrer Daniel Reithmayr in einem Ford Escord XR3i aus dem Jahr 1992 den Gesamtsieg. Die Fun-Klasse gewann Alexander Mirtl mit seinem Beifahrer Benedikt Mirtl in einem Porsche 911 mit dem Baujahr 1972.