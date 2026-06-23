Beim Landesjugendbewerb des Österreichischen Roten Kreuzes in Stainz stellten 600 Jugendliche aus der Steiermark ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Erster Hilfe, Teamarbeit und Geschicklichkeit unter Beweis. Mit dabei waren auch Teilnehmer aus Fohnsdorf, Obdach, Judenburg und Zeltweg.

Erfolgreich verlief der Bewerb für die Gruppe aus Fohnsdorf in der Kategorie Jugend I. Sie erreichte unter 23 Teams den siebenten Platz. Auch die weiteren Gruppen aus dem Aichfeld überzeugten mit starken Leistungen in ihren Bewerbsklassen und konnten Erfahrungen sammeln.

Im Einzelbewerb Gold zeigten die Jugendlichen Einsatz und erzielten tolle Ergebnisse. Hervorzuheben ist dabei die Ortsstelle Fohnsdorf, die rund ein Fünftel aller Teilnehmer in dieser Wertung stellte.

Die Verantwortlichen der Rotkreuz-Ortsstellen im Aichfeld zeigten sich stolz auf die Leistungen der Jugendlichen. Sie betonten die Bedeutung der Jugendarbeit, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz fördert.