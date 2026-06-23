Der Kirtag beim Quartier West in Söding-St. Johann hat sich binnen kurzer Zeit zum Publikumsmagneten entwickelt. „Das Oktoberfest war extrem motivierend. Wir waren am Ende fast ausverkauft, unsere Kooperationen mit den örtlichen Vereinen werden immer enger“, freut sich Unternehmer Stefan Wimmer vom Holzbaushop, der das Quartier West in Söding errichtet hat. Am Samstag, 27. Juni, lädt der Weststeier zum nächsten großen Kirtag mit einem dichten Programm.

Das Unternehmerapaar Stefan und Heidi Wimmer mit seiner Tochter und Bürgermeister Erwin Dirnberger (links) © Robert Cescutti

Den ganzen Tag über Konzerte

Geöffnet ist das Festgelände ab 11 Uhr, um 12 Uhr startet der Kirtag mit einem Frühschoppen von der Ortsmusikkapelle St. Johann ob Hohenburg, der von Anja Zalar moderiert wird. Um 15 Uhr werden Ligist 3 mit ihrem Programm „Ligist 3+1“ als Hommage an Urvhieh Hias für gute Laune sorgen. Um 18 Uhr gibt es eine große Tombola der Vereine, bei der unter anderem ein Kunstwerk von Graffiti-Künstler Stebo sowie ein iPhone verlost werden. Danach zeigt die Mitglieder von „TSC The One“ bei einer Hip-Hop-Aufführung ihr tänzerisches Können, ehe um 19.30 Uhr mit Egon7 der musikalische Haupt-Act am Programm steht.

„Rundherum gibt es viel Programm, etwa ein Sprayworkshop mit Stebo, Stationen von Tennis- und Fußballverein und der Feuerwehr. Wir haben Animationsprogramm für Kinder und natürlich auch viele Aussteller, damit das Fest einen echten Kirtag-Charakter bekommt. Der Besuch kostenlos“, betont Wimmer. Mit dabei ist etwa auch der Marderjagdverein (MJV) Söding, der am Outlet-Stand Artikel der neuen Merchandising-Linie verkauft, die nach dem Rehrlsalotsetzen in Piberstein vergriffen waren.

„Wir wollen uns mit dem Quartier West als führender Anbieter für Seminarräume in Kombination mit Gastro etablieren, dazu soll der Kirtag beitragen. Uns geht es aber vor allem darum, die einzelnen Ortsteile von Söding-St. Johann besser zu vernetzen, hier sehen wir uns als Bindeglied.“