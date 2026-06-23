Der Verein „Tanzen ab der Lebensmitte - Landesverband Seniorentanz Steiermark“ veranstaltete unlängst sein Steirisches Tanzfest im Volkshaus in Kindberg. „Mit diesem Fest wollten wir uns bei den Tanzleiterinnen und -leitern aus der Steiermark und für die Treue unserer fördernden Tänzerinnen und Tänzern bedanken“, freut sich Tanzleiterin Regina Paszicsnyek. Insgesamt haben 205 Menschen aus der ganzen Steiermark teilgenommen.

Als gemeinnütziger Verein hat man dabei auch heuer wieder zwei Familien aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit Spenden unterstützt. Es wurde diesen ein Scheck zu je 1000 Euro für Hilfsmittel und Therapien übergeben.