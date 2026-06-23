„Ein Platz! Ein Tag! Ein großes Fest!“, so lautet das Motto von „Poldi feiert“, dem großen Fest in der Gemeinde Paldau. Die Veranstaltung am 28. Juni am Platz der Paldauer bietet ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Familie. Der Tag beginnt mit einer Heiligen Messe und einem Frühschoppen, gefolgt von Auftritten regionaler Künstler und Musikgruppen wie Black Energy, Echt Stark, Styrina, Manfred Gradwohl und seine All Stars und Dr. Jekyll & the Hyde Company sowie Einlagen der örtlichen Bildungseinrichtungen.

31 kulinarische Stände

Natürlich sorgen die vielen Vereine und Gastronomie-Betriebe auch für das leibliche Wohl – an insgesamt 31 Ständen rund um Kirche und Momentum können sich die Gäste mit allerlei Köstlichkeiten versorgen. Hap-Ki-Do, Clown-Show und Brandübung werden die Kinder begeistern. Ab 8.30 Uhr startet das Programm und um 11 Uhr findet mit dem Radio Steiermark Frühschoppen bereits das erste musikalische Highlight statt. Die Lokalmatadore „Junge Paldauer“, beschließen dann das große Gemeindefest.