Rechtzeitig zum Anpfiff des gestrigen Herrenfußball-WM-Spiels Österreich gegen Argentinien strömte nicht mehr der Regen, sondern die Fans in die Innenstadt: Gemeinsam verfolgten Hunderte Villacherinnen und Villacher am Montagabend das WM-Spiel beim ersten großen Public-Viewing. Sowohl am Unteren Kirchenplatz als auch am Rathausplatz herrschte beste Stimmung und großer Andrang.

Bereits vor Spielbeginn füllten sich die Plätze, ab 19 Uhr feuerten die Fans die österreichische Mannschaft lautstark an. Das Wetter spielte letztlich mit: Nach teils kräftigen Regenschauern klarte es rechtzeitig zum Anpfiff auf. Besonders zufrieden zeigte sich Gastronomin Valentina Tosoni, die das Public-Viewing am Rathausplatz organisiert hatte. „Full House – danke für alles, danke für eure Geduld und eure Stimmung“, schrieb sie nach der Veranstaltung in sozialen Medien.

Nächstes Spiel: Heute

Am Unteren Kirchenplatz stehen bereits heute die nächsten Begegnungen auf dem Programm. Um 19 Uhr treffen Portugal und Usbekistan aufeinander, um 22 Uhr folgt das Spiel England gegen Ghana. Am Mittwoch wird erstmals bis nach Mitternacht übertragen. Die Spiele beginnen um 21 Uhr beziehungsweise um 0 Uhr. Die teilweise bis in die Nacht reichenden Übertragungen hatten im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Veranstalter Marcus Mitzner rechnet über die gesamte WM hinweg mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern. Zusätzlich zu den Fußballspielen wird am 28. Juni auch das Formel-1-Rennen in Spielberg gezeigt.

Auch der Villacher Brauhof beteiligt sich am WM-Fieber und zeigt während seiner Öffnungszeiten ausgewählte Spiele. Nach dem gelungenen Auftakt dürfte feststehen: Die Fußball-WM hat Villach erreicht, auch wenn die österreichische Mannschaft die Partie gestern nicht für sich entscheiden konnte.