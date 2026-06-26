Wer die Videos von „Squataela“, alias Raphaela Bachmann (35), auf Instagram sieht, begegnet einer Frau, die schwere Gewichte bewegt, Vorurteile hinterfragt und ihre Community regelmäßig zum Nachdenken bringt. Nach ihrer Matura an der CHS Villach zog die Kärntnerin zum nach Wien, absolvierte das Studium Soziale Arbeit an der FH Campus Wien und arbeitete anschließend vier Jahre in der arbeitsmarktpolitischen Beratung. Sport spielte schon früh eine Rolle für sie. Als Kind erhielt sie Unterricht in Judo, dann folgte eine Sportpause. 2018 meldete sie sich in einem Fitnessstudio an. „Ich wollte Bewegung wieder in mein Leben integrieren“, erzählt sie. Wie viele Frauen verfolgte sie zunächst klassische Fitnessziele: viel Cardio, gezieltes Po-Training und möglichst nicht zu viele Muskeln.

Ein Sport, der alles veränderte

Anfang 2020 entdeckte Bachmann aber ihre Leidenschaft für Kniebeugen und später für das Powerlifting – den Kraftdreikampf aus Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Ein Coaching brachte den entscheidenden Entwicklungsschritt. 2022 bestritt sie ihren ersten Wettkampf, 2023 ihre erste Staatsmeisterschaft. Dabei musste sie auch eigene Vorurteile überwinden. „Ich wollte lange keinen Oberkörper trainieren, weil ich dachte, ich könnte zu männlich wirken.“ Erst als sie erkannte, wie sehr sie sich dadurch selbst einschränkte, änderte sich ihr Zugang. Mit Erfolg: Bei der Staatsmeisterschaft 2025 wurde sie in ihrer Gewichtsklasse drittstärkste Frau Österreichs und drittbeste Bankdrückerin.

Online als Coach erfolgreich

Neben dem Sport baute sich Bachmann auf Instagram unter dem Namen „Squataela“ eine große Community auf. Ernsthaft begann sie damit erst Ende 2024. Ein virales Video sorgte für den Durchbruch, inzwischen folgen ihr mehr als 16.000 Menschen, über 80 Prozent davon Frauen. Besonders stolz ist sie auf die Rückmeldungen ihrer Community: „Viele schreiben mir, dass sie wegen meiner Inhalte mit Krafttraining begonnen haben oder einen entspannteren Umgang mit Essen entwickelt haben.“ Auch Eltern melden sich immer wieder. Ein Vater berichtete ihr, dass seine Tochter durch die Videos gelernt habe, dass Mädchen genauso stark sein können wie Buben.

Heute arbeitet die 35-Jährige als Influencerin und Coach, hat ihre Trainerinnen- und Ernährungsausbildungen an der Bundessportakademie in Linz absolviert. Ihr Angebot reicht von Personal-Training über Online-Coachings bis hin zu individuellen Trainingsplänen. Dabei richtet sie sich bewusst an Frauen jeden Alters. „Gerade für Frauen ab 50 ist Krafttraining enorm wichtig, um im Alter selbstständig und gesund zu bleiben“, so Bachmann. Ihr Ansatz ist ganzheitlich: Es gehe nicht darum, ständig weniger zu werden, denn „Sport und Ernährung können ein Weg ins Mehr sein – mehr Stärke, mehr Gesundheit und mehr Lebensqualität.“ Ihr Motto bringt ihre Mission auf den Punkt: „Ich möchte Frauen zeigen, dass sie stark und mächtig sind.“

Bachmann motiviert Frauen online genug zu essen und zu trainieren © KK/Privat

Der Weg dorthin war aber nicht immer einfach. Gerade in ihren Anfängen musste sich Bachmann immer wieder Kommentare anhören: „Freundinnen haben gesagt: Wenn es zu viel wird, sage ich etwas. In der Gastronomie, wo ich gearbeitet habe, wurde ich manchmal gehänselt oder musste mich rechtfertigen.“ Mit zunehmender Erfahrung und durch die Kontakte in der Kraftsportszene wurden solche Situationen jedoch seltener. Statt Kritik erlebte sie immer häufiger Unterstützung. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch ihr heutiger Lebenspartner, der gleichzeitig ihr Coach ist. Er habe sie von Beginn an gefördert und ihre eigenen Überzeugungen hinterfragt.

Mit Lebenspartner und Coach Matthias Wallner © KK/Privat

Wenn Bachmann nicht trainiert, Social-Media-Inhalte produziert oder an ihrer beruflichen Weiterentwicklung arbeitet, lebt sie ihre kreative Seite aus. Häkeln, Schmuck herstellen oder Zeichnen gehören ebenso zu ihren Leidenschaften wie Zeit mit Freunden zu verbringen. Nach Kärnten kehrt sie regelmäßig zurück, ihr Lebensmittelpunkt liegt jedoch mittlerweile in Wien.