Ein Ultraleichtflugzeug musste am Freitagnachmittag auf der Metnitztal Landesstraße (L62) bei St. Stefan in der Gemeinde Friesach notlanden. Ein 23-jähriger Pilot aus Polen war gemeinsam mit seinem 50-jährigen Co-Piloten aus Deutschland kurz vor 14 Uhr vom Flugplatz Mayerhofen in Friesach zu einem Rundflug gestartet. Bereits kurz nach dem Abheben, noch vor Erreichen der Sicherheitshöhe, kam es in einer Flughöhe von etwa 40 Metern zu einem Leistungsverlust des Motors.

Der Pilot entschied sich daraufhin zu einer Notlandung. Zuvor hatte er sich vergewissert, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Die Landung verlief problemlos, ohne dass Personen verletzt oder Fahrzeuge beschädigt wurden.

Auch das Ultraleichtflugzeug blieb unbeschädigt. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab, sodass das Flugzeug anschließend von der Landesstraße entfernt und von den beiden Piloten zurück zum Flugplatz Mayerhofen gebracht werden konnte.