An der HTL Fürstenfeld, ein dislozierter Standort der HTBLA Weiz mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Maschinenbau Automatisierungstechnik“, wurde nach Abschluss der Reifeprüfungen für den Maturajahrgang 2026 die „Weiße Fahne“ gehisst.

Zur feierlichen Verabschiedung der 13 Absolventen der „5-AHAMBA“ im Grabher-Haus, konnte Abteilungsvorstand Bernhard Pertl zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Klassenvorstand Harald Gruber überreichte die Diplom- und Reifeprüfungszeugnisse. Mit dem Prädikat „ausgezeichneter Erfolg“ schlossen David Lechner, Alexander Schüttengruber und Nico Steiner ab. Die Absolventen Niklas Scheuermann, Laurin Stranzl, Markus Posch, Jonas Riegler und David Kaufmann erzielten einen „guten Erfolg“.