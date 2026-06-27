Der Buchs (Buxus sempervirens) war lange der Klassiker für Beeteinfassungen und Formschnitte im Garten. Doch Buchsbaumzünsler und Pilzkrankheiten haben vielen Gärtnerinnen und Gärtnern die Freude an der Pflanze verdorben. Mit dem Biomittel Xentari kann die lästige Raupe zwar im Zaum gehalten werden, aber man muss das ganze Jahr über dahinter sein und die Pflanzen damit behandeln. Auch Pilze kann man mit Biomitteln wie Schachtelhalmextrakt, effektiven Mikroorganismen oder Komposttee sehr gut verhindern. Aber auch hier gilt: Immer wieder sprühen.

Buchsbaum ersetzen: Welche Alternative passt am besten zu Ihrem Garten?

So ist der Buchs trotz seiner früheren großen Beliebtheit in Ungnade gefallen. Zum Glück gibt es mehrere Pflanzen, die ähnlich dicht und schnittverträglich wachsen und sich als Ersatz eignen. Je nach Standort haben sie ganz unterschiedliche Stärken.

Gamander (Teucrium chamaedrys): Alternative für sonnige Standorte

Der Edel-Gamander ist die charmante, etwas wildere Alternative zum Buchsbaum. Er passt besonders gut in sonnige, naturnahe oder mediterran wirkende Gärten. Mit seinem niedrigen, dichten Wuchs eignet er sich gut für Beeteinfassungen und im Sommer bringt er sogar kleine rosaviolette Blüten hervor. Die Pflege ist unaufwendig, man muss ihn nur gelegentlich zurückschneiden. Gamander mag durchlässigen, eher mageren und gerne kalkhaltigen, trockenen bis frischen Boden. Wichtig: Staunässe unbedingt vermeiden. Gamander ist wintergrün und gut winterhart.

Japanische Stechpalme (Ilex crenata): Buchsbaum zum Verwechseln ähnlich

Wenn es eine Pflanze gibt, die dem Buchs optisch besonders nahe kommt, dann ist es die Japanische Stechpalme (Ilex crenata). Die kleinen, glänzenden Blätter wirken sehr ähnlich und auch Kugeln, Kegel oder niedrige Hecken lassen sich damit elegant gestalten. Die Pflege gestaltet sich einfach: regelmäßig wässern, vor allem in Trockenperioden und im Kübel. Ein bis zwei Schnitte pro Jahr halten die Form. Das Formgehölz braucht humosen, lockeren, durchlässigen und eher schwach sauren Boden. Kalkreiche Erde ist ungünstig. Frostfestigkeit: In der Regel ist der Ilex winterhart bis etwa minus 20 Grad, im Kübel aber etwas empfindlicher.

Eibe (Taxus baccata): Der robuste Klassiker für Formschnitt und Hecken

Die Eibe (besonders die Sorte „Renkes Kleiner Grüner“) ist die robuste, langlebige Lösung für alle, die einen sehr zuverlässigen Buchsersatz suchen. Sie verträgt Schnitt hervorragend, wächst dicht und bleibt auch im Winter attraktiv. Besonders für Kugeln, andere Formen und kleine Hecken ist die Eibe sehr wertvoll. Und ausgesprochen pflegeleicht, wenn sie einen durchlässigen Boden und keine Staunässe bekommt. Sehr frosthart. Wichtig: Alle Pflanzenteile abgesehen vom roten Samenmantel sind giftig.

Immergrüne Heckenkirsche (Lonicera nitida): Schnell wachsender Buchsersatz

Die Immergrüne Heckenkirsche wächst dichter und zügiger als Buchs, sie lässt sich sehr gut in niedrige Hecken oder kleine Formen schneiden. Gerade wenn rasch wieder Struktur in den Garten kommen soll, ist sie eine gute Wahl. Damit sie kompakt bleibt, muss man sie regelmäßig schneiden. Im ersten Jahr gut mit Wasser versorgen, danach ist das auch Hecken- oder Böschungsmyrthe genannte Gehölz recht pflegeleicht. Der Boden sollte humos, nährstoffreich und gut durchlässig sein, insgesamt ist die Pflanze aus der Familie der Geißblätter aber anpassungsfähig. Verträgt Sonne bis Halbschatten, ist aber nicht immer ganz winterhart.

Bloombux (Rhododendron micranthum): Blühende Alternative mit Buchsoptik

Der Bloombux ist ein moderner Buchsersatz, der wie ein kleiner, immergrüner Formstrauch wirkt, botanisch aber ein Rhododendron ist. Er wächst kompakt und ist gut schnittverträglich. Dazu kommt im Mai oder Juni eine hübsche rosa bis magentafarbene Blüte. Wichtig: Gleich danach schneiden, damit sich Knospen für das nächste Jahr bilden. Bei Trockenheit ausreichend mit Wasser versorgen. Im Gegensatz zu vielen Rhododendren kommt Bloombux auch mit leicht kalkhaltigen Gartenböden zurecht und ist bis etwa minus 20 Grad frostfest.

BetterBuxus: Widerstandsfähiger Buchs der neuen Generation

Der „BetterBuxus“ ist ein verbesserter Buchsbaum aus niederländisch-belgischer Selektion. Er gilt als widerstandsfähig gegen den gefürchteten Buchsbaumpilz Calonectria (früher Cylindrocladium) und wird auch vom Zünsler offenbar weniger gern befallen. Die neue Sorte braucht einen sonnigen bis halbschattig Standort mag einen gleichmäßig feuchten Boden – Staunässe hingegen gar nicht. Im Frühjahr organisch düngen und ein- bis zweimal jährlich schneiden, am besten an einem bedeckten Tag. Vorsichtshalber trotzdem auf die Raupen des Buchsbaumzünslers kontrollieren.