Am Wochenende ging in Poppendorf eine fulminante Meisterfeier über die Bühne: Die Sportgemeinschaft Poppendorf erzielte nach 18 Jahren wieder einen Meistertitel bei der Gnaser Dorfmeisterschaft (2004, 2005, 2007, 2008, 2026). Zu diesem Anlass veranstalteten die Fußballer rund um Trainer Christoph Sommer und Obmann Andreas Schadler eine Meisterfeier beim Vereinshaus. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Gerhard Meixner, feierten mit den Sportlern mit. Den zweiten Platz erreichte der USV Aug-Radisch und am dritten Stockerl steht der Athletik-Club Saaz.

Sportlich weiter geht es am Samstag, 4. Juli, beim 9-Meter-Turnier in Poppendorf sowie am Samstag, 25. Juli, beim Kleinfeldturnier in Raning.