Jetzt ist es traurige Gewissheit: Vier Tage lang wurde entlang der Drau (Drava) in Kroatien nach einem achtjährigen Kind gesucht. Am Wochenende wurde nun der Leichnam des Buben gefunden.

Wie mehrere kroatische Medien übereinstimmend berichten, wurde der leblose Körper des Kindes am Samstagnachmittag rund zwei Kilometer flussabwärts jener Stelle entdeckt, an der der Bub in der Nähe von Selnica Podravska in der Gemeinde Legrad als vermisst gemeldet worden war. Die Suchaktion hatte bereits Mittwochabend begonnen. Neben Polizeikräften beteiligten sich auch Feuerwehrleute, Mitglieder des kroatischen Bergrettungsdienstes (HGSS), Taucher sowie zahlreiche freiwillige Helfer aus der Region an dem Einsatz. Unterstützung kam zudem aus den benachbarten Gespanschaften Varaždin und Međimurje.

Von Strömung mitgerissen

Nach Angaben der Polizei von Koprivnica-Križevci laufen nun die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft des Kreises Varaždin hat entsprechende Untersuchungen angeordnet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären. Der Bürgermeister der Gemeinde Legrad, Ivan Sabolić, erklärte laut kroatischen Medien, dass sich der Vorfall in einem Abschnitt der Drau ereignet habe, in dem das Baden verboten ist. Medienberichten zufolge soll der Achtjährige gemeinsam mit seinem Bruder unterwegs gewesen sein, als er von der Strömung mitgerissen wurde.