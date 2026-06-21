Nicht nur die Grazer Band Cousins war am größten Festival Österreichs vertreten – sie durfte als einer von drei Siegern des Red-Bull-Bandwettbewerbs auftreten –, sondern auch Künstler Tom Lohner.

Im Backstage-Bereich durfte der Grazer exklusiv für und mit den absoluten Topstars des Festivals malen. Musiker wie Jacoby Shaddix und Tony Palermo (Papa Roach), Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Schlagzeugerlegende Josh Freese (A Perfect Circle), Brann Dailor (Mastodon) sowie Gitarrist Mark Tremonti (Alter Bridge bzw. Creed) wurden so Teil dieser außergewöhnlichen Aktion. „Wenn die Energie des Hard Rock auf die Kraft urbaner Kunst trifft, entsteht etwas Magisches“, schwärmt Lohner von der Zusammenarbeit: „Diese Künstler bringen eine unglaubliche Inspiration mit, die sich direkt in meiner Arbeit widerspiegelt.“

Aus diesen Begegnungen zwischen zeitgenössischer österreichischer Kunst und der internationalen Rockszene haben sich laut Lohner, der sich als „Bindeglied zwischen den Welten“ sieht, gleich eine Vielzahl neuer Kooperationen ergeben. Man dürfe gespannt sein, welche kreativen Früchte die Zusammenarbeit noch tragen wird.

Keith Caputo und Tom Lohner mit David Bowie am Nova Rock 2024 © Red Bull / Matthias Heschl

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Lohner am Gelände des größten österreichischen Rockfestivals kreativ aktiv wurde: 2024 malte er bereits mit „Life of Agony“-Ikone Keith Caputo, entstanden ist das Kunstwerk „The Bowie And Warhol Wonderland“, das diese Woche auf der Art Basel Week in der Schweiz ausgestellt ist.