Bevor die Unwetterfront am Samstagnachmittag über Graz zog, traf sie den Bezirk Mürzzuschlag schwer: In Bruck an der Mur fielen laut Ubimet bis 20.10 Uhr bereits 93,4 Millimeter binnen zehn Minuten, in Mürzzuschlag 86,5 Millimeter. Damit liegen beide Gemeinden österreichweit auf den Plätzen zwei und drei der höchsten Niederschlagssummen.

Aufgrund von Gewitterentladungen und Starkregen wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren gerufen. Wasser ist in Räume und Keller eingedrungen und musste ausgepumpt werden. Kanaldeckel wurden durch den Wasserdruck ausgehoben, eine Hangrutschung in Mürzzuschlag musste von den Einsatzkräften abgesperrt werden. In Spital am Semmering beseitigten die Einsatzkräfte der FF Spital Schwemmgut von überfluteten Straßen und hatten ebenfalls mit einer Hangrutschung und überfluteten Gebäuden zu tun.

In der Stanz kam es zu einem Waldbrand, bei dem die Einsatzkräfte der FF Stanz und der FF Edelsdorf im Einsatz waren.

Die FF Kapfenberg-Diemlach stand bis in die Abendstunden mit allen Fahrzeugen und Kräften im Dauereinsatz. Durch den Starkregen wurden ein Einkaufszentrum, mehrere Keller sowie eine Tiefgarage überflutet.

Heftigen Hagel und Starkregen gab es auch in Wenigzell, Stubenberg am See und Sankt Margarethen an der Raab, wie das Video des Portals „Unwetter Österreich“ zeigt.