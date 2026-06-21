Ein besonderes Zeichen der Solidarität setzten am Samstag Haubenkoch Hubert Wallner und Spitzenköchin Patricia Kaspar bei der Team Österreich Tafel in Villach. Im Rahmen der österreichweiten Initiative „Herz am Herd“ bereiteten die beiden Spitzenköche gemeinsam ein herzhaftes Erdäpfelgulasch zu und verteilten dieses an Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Die Team Österreich Tafel ist ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3. Seit dem Jahr 2010 werden dort überschüssige, aber einwandfreie, Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen weitergegeben. Österreichweit engagieren sich rund 6000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an mittlerweile 127 Standorten. Woche für Woche werden dadurch mehr als 58.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten gewinnt diese Unterstützung zunehmend an Bedeutung. Viele Menschen stehen vor finanziellen Herausforderungen und sind auf Hilfsangebote wie die Team Österreich Tafel angewiesen.

Die Aktion in Villach war Teil der Initiative „Herz am Herd“, bei der sich insgesamt 18 Spitzenköchinnen und Spitzenköche in ganz Österreich engagieren. An mehreren Ausgabestellen der Team Österreich Tafel kochen sie für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und machen gleichzeitig auf die wichtige Arbeit der Organisation aufmerksam.

Zeichen für Zusammenhalt

Mit dem gemeinsamen Kochen und Ausgeben der Mahlzeiten wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und gesellschaftliche Verantwortung gesetzt.

„Essen verbindet Menschen“

„Eine warme Mahlzeit kann Hoffnung und Geborgenheit schenken. Genau deshalb unterstützen wir mit großer Freude die Team Österreich Tafel – denn gerade in schwierigen Zeiten zählt Zusammenhalt, um Menschen in Kärnten mit echter Solidarität zur Seite zu stehen“, sagt Hubert Wallner. Dem stimmt auch Patricia Kaspar zu: „Essen verbindet Menschen – und manchmal hilft es auch Menschen in schwierigen Zeiten. Deshalb unterstützen wir mit Freude die Team Österreich Tafel. Solidarität beginnt dort, wo wir bereit sind, anderen einfach zu helfen.“

Zahlreiche Gäste

Unter den Gästen der Veranstaltung befanden sich Rotkreuz-Botschafter Clemens Strobl, Geschäftsführer Klaus Pabautz, die Erste Vizepräsidentin Christina Summerer, die Dritte Vizepräsidentin Brigitte Pekastnig, Finanzreferent Roland Peters sowie Geschäftsführer Philipp Hlavcek.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig ehrenamtliches Engagement und gelebte Solidarität für Menschen in schwierigen Lebenslagen sind.