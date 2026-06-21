Auch Kärnten hat ein Hogwarts – zumindest fast, wie Harry-Potter-Fans immer wieder betonen: Das BG Tanzenberg über dem Zollfeld erregt aber nicht nur durch sein historisches und magisches Aussehen immer wieder Aufmerksamkeit. Am Samstag be- und verzauberte die Bildungseinrichtung beim 80-Jahr-Jubiläum.

Unter dem Motto „Tanzenberg im Blick“ wurde das Jubiläum mit einem vielfältigen Programm gefeiert, das den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft der Schule spannte. Den Auftakt bildete die Bischofsmesse mit Diözesanbischof Josef Marketz, anschließend folgte der Festakt in der Seminarkirche.

Direktor Gerald Horn erinnerte in seiner Festrede daran, dass Tanzenberg für viele Kinder aus einfachen und ärmeren Verhältnissen einst die einzige Möglichkeit bot, eine höhere Schule zu besuchen. Zugleich zeichnete er den Weg vom früheren Priesterseminar mit Internat hin zu einer modernen UNESCO-Schule nach.

Einblicke und Ausblicke

Viele ehemalige Absolventinnen und Absolventen nutzten die Feier, um an ihre Schulzeit zurückzudenken und mit der heutigen Schulgemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Das Programm bot dazu zahlreiche Gelegenheiten: In Stationen wie „Augenblicke“ in der Aula, „Rückblicke“ in der Seminarkirche, „Einblicke“ in der Prälatur, „Ausblicke“ am Turm und „Seitenblicke“ im Festsaal wurde Tanzenberg aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Ergänzt wurde das Fest durch Speis und Trank, Musik im Schlossinnenhof, eine Verkaufsausstellung sowie Disco und Karaoke am Abend.

Gäste aus allen Bereichen

Unter den Ehrengästen und Festrednern waren Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Landesrat Peter Reichmann, die Bürgermeister Martin Kulmer, Franz Pfaller und Walter Zemrosser, Jovita Trummer von der Bildungsdirektion, Walter Ebner, Eduard Hirschberger. Neben Bischof Josef Marketz, waren weitere Vertreter der katholischen Kirche mit Gerhard Salzer, Thomas Unterguggenberger, Anton Boschitz anwesend. Rudolf Likar, Primar der Abteilung für Anästhesiologie und allgemeine Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt, sowie der Maler und Dichter Gustav Januš wurden beim Festakt auch gesehen.