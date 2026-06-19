Die Schweiz will Nazi-Symbole in der Öffentlichkeit verbieten. Nazi-Symbole stünden für eine „menschenverachtende Ideologie, die den Grundwerten einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft widerspricht“, erklärte die Regierung in Bern am Freitag. Der Gesetzentwurf sieht ein Verbot etwa von NS-Symbolen, Gesten, Grußformeln, Flaggen, Slogans und Tätowierungen in der Öffentlichkeit vor. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe in Höhe von 200 Schweizer Franken (rund 216 Euro).

Ausnahmen gelten, wenn Nazi-Symbole etwa im schulischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder journalistischen Kontext verwendet werden. Das Parlament muss noch über das Gesetz abstimmen. Eine Annahme gilt als sicher – die Abgeordneten hatten die Regierung vor zwei Jahren selbst damit beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten.

Neben Österreich ist das Zeigen von Nazi-Symbolen bereits in mehreren weiteren europäischen Ländern verboten, darunter Deutschland und Belgien.