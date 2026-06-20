Panisch alarmierten in den Abendstunden am Donnerstag Passanten die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt in die Nähe des Pfarrkindergartens nahe der Mürz.

Sie bemerkten dort einen jungen Schwan, in dessen Bein ein Angelhaken samt Schnur steckte. „Bei verletzten Tieren werden viele emotional, manche haben den Schwan auch bluten gesehen“, berichtet Kommandant Christian Deschmann.

Schließlich konnten die ausgerückten Kameraden den Angelhaken aber schonend entfernen und das Tier wieder in die Mürz freilassen. „Er ist dann zum Glück wieder fröhlich davongeschwommen“, freut man sich seitens der Feuerwehrleute.