Österreichs Landeshauptleute haben einen Alarmruf in Richtung Wien abgesetzt, um der „überbordenden Bürokratie auf europäischer Ebene“ den Kampf anzusagen – und Vorarlbergs Markus Wallner hat seinem Ärger über die Bundesregierung Ausdruck verliehen. Insgesamt hat die LH-Konferenz am Freitag in Innsbruck 25 Tagesordnungspunkte beschlossen sowie eine gemeinsame Verhandlungslinie für den Reformgipfel mit dem Bund Ende Juni.

Tirols Anton Mattle, der den Vorsitz der LH-Konferenz im Juli an Vorarlberg und damit Markus Wallner (ÖVP) übergeben wird, ging nicht näher auf die konkreten Positionen der Länder in den Reformgesprächen ein. Es sei eine Verhandlungslinie, „ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", so Mattle. Im Bereich des Gesundheitssystems führte er aus, dass man das Positionspapier der Gesundheitslandesräte „zur Kenntnis genommen“ habe. Diese hatten unter anderem gefordert, dass die Länder die Verantwortung für die niedergelassenen Fachärzte wollen und dafür Geld einfordern.

„Klarer Auftrag“ an die Bundesregierung

Was die Bürokratie betrifft, sagte Mattle: „Wir geben der Bundesregierung hier einen sehr klaren Auftrag“: Wenn der Bund auf europäischer Ebene über Richtlinien und Verordnungen verhandelt, sollen die Länder immer eingebunden werden. Österreich solle sich auch immer nur an den Mindestanforderungen orientieren und keine EU-Regeln übererfüllen. Die Renaturierungsverordnung nannte Mattle als „Negativbeispiel“.

Ärger über den Bund

Wallner ergänzte: „Wir spüren den Druck aus der Industrie und hören, dass man dringend gegensteuern muss. Diese Alarmsignale müssen wir ernst nehmen“. Die geplante Lohntransparenz, die auf einer EU-Richtlinie basiert, sieht Wallner als nächstes Beispiel von EU-Bürokratie. Kritik äußerte der kommende LH-Vorsitzende, dass der Bund den Ländern erst nach langen Verhandlungen Gelder aus dem EU-Aufbau- und Resilienzfonds überweisen wird.

„Das sollte kein zweites Mal passieren. Das sind Gelder für die Regionen, die im Bund lagen. Da muss man Augenhöhe herstellen. Diese Gelder müssen auch in den Bundesländern ankommen, ohne dass man jahrelang darum bitten und betteln muss.“ Wallner bezog sich dabei auf die Einigung mit der Bundesregierung am Mittwoch, wonach die Länder ab 2028 ein Drittel der Finanzierungslücke im Familienlastenausgleichsfonds übernehmen, die durch die Lohnnebenkostensenkung zustande kommt – rund 200 Millionen Euro -, gleichzeitig erhalten sie EU-Mittel aus dem Aufbau- und Resilienzfonds in Höhe von 167 Millionen Euro.