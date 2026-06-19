Am Donnerstag, dem 2. Juli lädt die Lern- und Entwicklungswerkstätte Oststeiermark (LEO) aus Großsteinbach zur Ausstellungseröffnung in das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Hartberg. Ab 18 Uhr gibt es Kunstwerke aus Hufeisen zu sehen, die seit 2025 in Kooperation mit „Almart Hufeisenkunst“ von Sascha Exenberger aus St. Kathrein am Offenegg entstehen.

Von Blumen, Herzen und Katzen über Wandhaken bis zu Flaschenregalen zeigt LEO zauberhafte Hufeisenkunst für Heim und Garten. Ab 3. Juli können Interessierte die Ausstellung im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in der Hartberger Alleegasse von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12:30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr besuchen, sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr.