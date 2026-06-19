In einer lauen Sommernacht läuft alles aus dem Ruder. Die Verliebten Hermia und Lysander flüchten in den Wald, um die arrangierte Hochzeit Hermias mit Demetrius zu umgehen. Hermias Freundin Helena, die sich in Demetrius verschaut hat, intrigiert ein bisschen, was aber anders läuft als geplant.

Denn der Kobold Puck, der im Auftrag des Elfenkönigs Oberon der Feenkönigin Titania einen Streich spielen soll, verteilt den Liebestrank an die Falschen und amüsiert sich über das Chaos, das er damit verursacht, Salopp formuliert weiß bald kein(r) mehr, ob er jetzt Mandl oder Weibl ist. Durchgeknallt, alle miteinander. Puck führt alle vor: „Versteh mir einer den verrückten Haufen“.

Gegen den Mainstream

Ute Liepold hat diesmal Shakespeares „Ein Sommernachtstraum” gegen den Mainstream gelesen, um sichtbar zu machen, wie stark Frauen durch patriarchale Strukturen eingeschränkt sind. Es gibt zweifellos Stücke, die sich dafür besser eignen. Fast hat man den Eindruck, die Regisseurin hat sich bei der Verfolgung ihres Konzepts auch im magischen Wald verrannt. Das liegt daran, dass man weder Magda Kropiunig (Helena) noch Seraphine Rastl (Hermia) abnimmt, dass sie unterdrückt werden. Und dem Spieltreiber Puck, schon von der Anlage her divers, ist männliches (Imponier-)Gehabe sowieso wurscht. Birgit Fuchs stattet den frechen Kobold mit sympathischer Durchtriebenheit aus und kündigt mit einem Schuss Selbstironie an, dass es „bald ein besseres Stück” gebe.

Gute Unterhaltung

Was im Burghof geboten wird, sind gute 70 Minuten Unterhaltung in einer zauberhaften Kulisse. Marlies Liekfeld-Rapetti konnte man bei der Premiere nicht nur zum Geburtstag gratulieren, sondern zu ihrer geglückten Ausstattung. Menschen und Zauberwesen tragen Kostüme in verschiedenen Rosa- und Grüntönen. Es gibt viel Musik, die Liepold als Kommentar einsetzt: Etwa „Something Stupid” zur wunderlichen Liebe zwischen Titania und dem Esel oder das eingängige „Let’s do it” von Cole Porter, mit dem das gesamte Ensemble ein Lied auf die Liebe anstimmt. Der Vermischte Chor der „Buntmeisen” unter Leitung von Benjamin Slamanig, der auch als Lysander mitmischt, bringt einen Hauch von Love Parade in den Burghof. Die WM-Geister vom Public Viewing auf dem Neuen Platz störten bei der Premiere weniger als die krachende Tonanlage. Das sollte in den Griff zu bekommen sein.