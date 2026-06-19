Im Fall eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Eine 29-jährige Fußgängerin aus Graz überquerte am 13. Juni gegen 19.15 Uhr den Kreuzungsbereich zwischen Brucknerstraße und St. Peter Hauptstraße auf einem Schutzweg.

Laut ihren Angaben bog ein Auto von der Brucknerstraße kommend nach links in die Petersgasse ein und stieß gegen sie. Sie konnte sich noch mit der Hand auf der Motorhaube abstützen und kam nicht zu Sturz.

Der Autofahrer hielt kurz an und soll noch etwas zu der Fußgängerin gesagt haben. Aufgrund des Schocks verließ diese den Unfallort. Der Autofahrer fuhr weiter. Im Krankenhaus wurde bei der 29-Jährigen eine leichte Verletzung festgestellt.

Unfallauto ist weißes Fahrzeug

Bei dem Auto handelt es sich um ein weißes Fahrzeug. Der Fahrer ist laut der Frau ein junger Mann, neben ihm saß ein vermutlich männlicher Beifahrer.

Hinweise erbeten

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zum Lenker. Hinweise werden unter 059 133/65 41 10 an die Verkehrsinspektion Graz erbeten.