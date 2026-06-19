Nicht nur viele Grundnahrungsmittel sind in Österreich teurer als in Deutschland. Auch für 20 bekannte Speiseeissorten – von Eskimo Calippo Cola über Nestlé Bum Bum bis hin zu Mövenpick Chocolate Chips – im Supermarkt ist hierzulande wesentlich mehr zu zahlen, hat die NGO Foodwatch erhoben.

Im Schnitt betrage der „Österreich-Aufschlag“ 50 Prozent. Zwei Magnum-Produkte sind sogar um 78 Prozent teurer. Foodwatch macht dafür aber nicht die Supermärkte, sondern die Eisproduzenten verantwortlich. Diese dürfen Preise regional festsetzen und den Weiterverkauf verhindern.

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„Dieser Österreich-Aufschlag ist das Ergebnis eines unfairen Systems. Damit muss endlich Schluss sein“, schreibt Miriam Maurer von der auf Lebensmittel spezialisierten Nichtregierungsorganisation in einer Aussendung am Freitag. Eskimo in Österreich und Langnese in Deutschland oder Nestlé könnten durch die „territoriale Lieferbeschränkung“ verhindern, dass österreichische Händler Produkte dort einkaufen, wo sie günstiger sind.

Die höheren Preise würden an die Konsumenten weitergegeben. Damit würden Konsumenten beim Einkauf von künstlichen Preisgrenzen innerhalb des Binnenmarktes belastet, während die Konzerne vom freien Binnenmarkt profitieren, kritisiert Maurer. Ein Verbot territorialer Lieferbeschränkungen wird derzeit in der EU diskutiert, nicht zuletzt auf Initiative Österreichs.