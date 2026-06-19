St. Gallen war dieser Tage Schauplatz für die Schweißsonderprüfung der steirischen Landesjägerschaft. 56 Hundegespanne fanden sich in der Gemeinde im Osten des Bezirks ein, um die anspruchsvolle Leistungsprüfung des Österreichischen Jagdgebrauchshundeverbandes abzulegen. Selbige dient zur „Überprüfung von Hunden für die tierschutzgerechte Nachsuche auf Schalenwild“, heißt es.

Für die Abwicklung zuständig waren Jagdhundebezirksreferentin Ingrid Zainer und ihr Team wie auch die Jägerschaft des Raumes St. Gallen unter der Leitung von Hegemeister Jürgen Dorn. Die Verleihung der Leistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze an die Hundeführer wurde im Anschluss am Hauptplatz der Marktgemeinde abgehalten.