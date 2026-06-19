Die erste Hitzewelle ist im Anmarsch. Das ruft nun die Geosphere Austria auf den Plan, die eine Hitzewarnung für den Südosten des Landes ausgegeben hat. Am Wochenende werden dort verbreitet Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad erwartet, stellenweise sind sogar 35 Grad nicht auszuschließen. Auch die ersten Tropennächte sind damit im Anmarsch. Laut Geosphere dürften die Temperaturen vor allem in den Ballungsräumen in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken.

Damit aber nicht genug, denn es wird es in den nächsten Tagen auch besonders schwül. Grund dafür sind feuchte Luftmassen, die über die Steiermark ziehen und die Temperaturen gefühlt noch höher wirken lassen. Kurze Abkühlung gibt es nur punktuell durch Gewitter.

Hitze kann zur Gefahr werden

Besonders für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen kann die Hitze nicht nur unangenehm werden, sondern gefährlich. Um dem entgegenzuwirken, gilt: mindestens zwei bis drei Liter pro Tag trinken, vorzugsweise Wasser oder Fruchtsäfte. Von Alkohol oder stark koffein- oder zuckerhaltigen Getränken sollte man die Finger lassen. Auch lockere Kleidung und eine Kopfbedeckung können die Hitze lindern. Zudem sollte man kühle Räume aufsuchen und Anstrengung im Freien vermeiden.

Vorsicht ist zudem bei den Medikamenten geboten. Denn einige Arzneimittel können die Körpertemperatur und den Elektrolythaushalt beeinflussen. Gerade bei Entwässerungsmitteln, Antibiotika, Beruhigungsmitteln und Antidepressiva ist deshalb besondere Vorsicht geboten.

Hitzestau als Lebensgefahr

Bei Verdacht auf einen Sonnenstich oder einen Hitzestau gilt: hinlegen, den Körper kühlen und viel trinken. Bei einem Hitzschlag oder Hitzeschock besteht Lebensgefahr. Dann gilt: Unbedingt die 144 wählen.

Mit dem Beginn der neuen Woche solle sich eine vorübergehende, leichte Entspannung einstellen. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen aber schon wieder an.