Die schriftliche Matura ist schon länger geschlagen und auch die mündliche Reifeprüfung neigt sich mit dem Herannahen des Juli langsam dem Ende zu. Nun sind die Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura da und zunächst darf einmal durchgeatmet werden: Laut den vorläufigen Daten des Bildungsministeriums liegt die Quote der Nicht genügend (Jahresnoten und Kompensationsprüfungen bereits eingerechnet) in allen Hauptfächern über die Schultypen hinweg unter drei Prozent.

Am meisten Fünfer setzte es in den AHS auch heuer wieder im Fach Mathematik. 2,3 Prozent der Maturantinnen und Maturanten konnten hier österreichweit am Ende nicht bestehen. In Englisch fielen 1,3 Prozent durch, in Deutsch 0,8 Prozent. In den BHS ist das Bild ähnlich: 2 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten fielen in Angewandter Mathematik durch, 1,1 Prozent in Englisch und 0,8 Prozent in Deutsch.

Viele Mathe-Fünfer konnten korrigiert werden

Die Matura-Ergebnisse entsprechen in etwa den Werten des Vorjahres. Leichte Verbesserungen gab es in der Angewandten Mathematik (BHS), wo der Fünfer-Anteil im Vorjahr noch um 0,8 Prozentpunkte höher gelegen war. Mathematik ist auch jenes Fach, in dem die Einbeziehung der Jahresnoten und der Ergebnisse der Kompensationsprüfungen in die Maturazeugnisse den größten Effekt hatte. Betrachtet man nämlich nur die Ergebnisse der schriftlichen Klausuren selbst, setzte es in Mathe für 14,9 Prozent der AHS- und für 13,4 Prozent der BHS-Maturanten einen Fleck. Anders gesagt: Durch das Jahreszeugnis bzw. die Kompensationsprüfungen konnten 85 bis 90 Prozent der Klausur-Fünfer in Mathematik nachträglich noch korrigiert werden.

Steirische Maturanten zeigten in Deutsch groß auf

Die steirischen Maturantinnen und Maturanten zeigten diesmal vor allem bei der Deutsch-Matura auf. In den AHS schafften hier 24,2 Prozent ein Sehr Gut, in den BHS waren es 19,5 Prozent. Beides sind die besten Ergebnisse aller Bundesländer. In Englisch und Mathematik landete die Steiermark etwa im Mittelfeld. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch bei den Nicht Genügend: Auch hier weist die Steiermark mit nur 0,2 Prozent an Fünfern in den AHS die besten Deutsch-Ergebnisse aus, auch die steirischen BHS liegen mit einer Negativ-Quote von 0,6 Prozent besser als der Bundesschnitt.

Kein Neuland sind die Geschlechterunterschiede in beiden Schulformen: Die bundesweit besten Deutsch- und Englisch-Ergebnisse lieferten die Mädchen ab, in Mathematik hatten die Burschen die Nase vorne. Insgesamt liegt die Einser-Quote in den AHS bei 21,7 (Deutsch), 22,6 (Englisch) und 14,8 Prozent (Mathematik). In den BHS schafften 16,3 (Deutsch), 17,2 (Englisch) und 14,7 Prozent (Mathematik) ein Sehr Gut.

Bildungsminister Wiederkehr stellte Ausbildungsinitiative vor | Mit Ergebnissen zufrieden: Minister Christoph Wiederkehr © APA/GEORG HOCHMUTH

Matura-Ergebnisse in Mathe besserten sich über Jahre

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) gratulierte den erfolgreichen Maturantinnen und Maturanten und sieht die Matura-Ergebnisse als sehr erfreulich an. Über die vergangenen zehn Jahre ist die Matura-Bestehensquote vor allem in Mathematik (Kompensationsprüfungen eingerechnet) sowohl an den AHS als auch an den BHS deutlich angestiegen.