1. Frage: Was macht Salz in unserem Körper?

Kann ein Mensch auch auf Salz verzichten?

Antwort:

Koch-Salz ist eine Verbindung von Natrium und Chlorid.

In der Chemie wird Salz deshalb mit NaCl abgekürzt.

Koch-Salz ist aber nicht nur dafür da, um Essen zu würzen.

Salz ist wichtig für den Körper.

Salz ist zum Beispiel wichtig, damit wir die richtige Menge Wasser im Körper haben.

Salz regelt auch den Blut-Druck.

Das sagt Elisabeth Pail.

Pail ist die Chefin des Instituts für Diätologie der FH Joanneum.

Ein Institut ist eine Abteilung an einer Fach-Hochschule oder Universität.

Diätologie beschäftigt sich mit der Ernährung.

Salz ist auch wichtig, damit Nerven und Muskeln verbunden sind.

Salz ist auch für das Gleich-Gewicht von Säuren und Basen im Körper wichtig.

Deshalb soll man auch nicht ganz auf Salz verzichten.

2. Frage: Warum ist Salz ungesund oder schädlich?

Antwort:

Wichtig ist, dass man nicht zu viel Salz isst.

Damit der Körper normal arbeiten kann, muss man mindestens 1,4 Gramm Salz am Tag essen.

Gesunde Erwachsene sollten höchstens 6 Gramm Salz am Tag essen.

Das ist ungefähr ein Tee-Löffel.

Die meisten Menschen essen aber zwischen 8 und 10 Gramm Salz am Tag.

Das haben Untersuchungen herausgefunden.

3. Frage: Was macht zu viel Salz mit unserem Körper?

Antwort:

Wenn man zu viel Salz isst, kann das unserem Körper schaden.

Wer zu viel Salz isst, bekommt leichter Blut-Hochdruck.

Das ist ein zu hoher Blut-Druck.

Das sagt die Welt-Gesundheits-Organisation.

Wahrscheinlich ist zu viel Salz am Blut-Hochdruck von vielen Menschen schuld.

Von Blut-Hochdruck bekommt man oft auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zum Beispiel Schlag-Anfall oder Herz-Infarkt.

Von zu viel Salz kann man auch diese Krankheiten bekommen:

· Osteoporose:

Ein anderes Wort dafür ist Knochen-Schwund.

Das heißt: Die Knochen werden brüchiger.

Bei einem Sturz bricht man sich leichter etwas.

· Gastritis:

Das ist eine Entzündung der Magen-Schleimhaut.

· Magen-Krebs

· Schäden der Nieren

Die Nieren scheiden den größten Teil vom Salz wieder aus.

Je mehr Salz man isst, desto mehr Salz muss durch die Nieren.

Deshalb ist viel Salz schlecht für die Nieren.

4. Frage: Welche Lebens-Mittel haben besonders viel Salz?

Antwort:

In einer Extrawurst-Semmel ist ungefähr 2,3 Gramm Salz.

Und wenn Sie eine Dose Gulasch mit 400 Gramm essen, haben Sie schon genug Salz für den ganzen Tag aufgenommen.

Salz ist in sehr vielen Lebens-Mitteln.

Salzen Sie deshalb wenig nach.

Achten Sie genau darauf, was Sie essen.

In hoch-verarbeiteten Lebens-Mitteln ist besonders viel Salz.

Hoch-verarbeitete Lebens-Mittel sind keine natürlichen Lebens-Mittel.

Sie sind in einer Fabrik zu einem bestimmten Essen verarbeitet worden.

Hoch-verarbeitete Lebens-Mittel sind zum Beispiel Fertig-Gerichte.

In Brot und Gebäck ist viel Salz.

Das sagt Pail.

Auch in Wurst und Käse ist viel Salz.

5. Frage: Wie kann ich weniger Salz essen?

Antwort:

Kosten Sie eine Speise zuerst.

Salzen Sie nur nach, wenn es notwendig ist.

Nehmen Sie mehr Gewürze, wenn Sie Essen machen.

Zum Beispiel Lieb-Stöckel im Salat.

Man kann Essen auch so kochen, dass es nach mehr schmeckt.

Sie können Lebens-Mittel zum Beispiel braten.

Wenn Sie zum Beispiel Gemüse braten, statt zu kochen, hat es einen anderen Geschmack.

Die Lebens-Mittel sollen frisch sein.

Die Lebens-Mittel sollen so wenig wie möglich verarbeitet sein.

Das sagt Pail.

Podcast

Das ganze Gespräch mit der Diätologin Elisabeth Pail können Sie im Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung anhören.

Der Podcast heißt: „Ist das gesund?“

Ein Podcast ist sowas wie eine Radio-Sendung, nur im Internet.